ЕАБР: Анализ экономической ситуации в Беларуси, России и странах региона

ЕАБР предоставил обзор текущей экономической ситуации, подчеркивая различия и сходства в региональных тенденциях. Внимание уделено факторам, влияющим на экономики стран и их перспективам в ближайшем будущем. В последнем макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) выделены ключевые тренды в экономиках Беларуси, России и других стран региона.

Беларусь: Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 222 млн долларов в октябре 2023 года, преимущественно за счет роста стоимости золота. Таким образом, резервы составили 8147 млн долларов. Эксперты отмечают, что подъем цен на золото на 6,7% за месяц стал основной причиной увеличения золотовалютных резервов.

Россия: Инфляция в России увеличилась до 6,7% год к году в октябре 2023 года, сравнительно с 6% в сентябре. Рост цен отмечен во всех сегментах товаров, особенно выражен в продовольственных товарах. Эксперты прогнозируют, что инфляция в конце года может достигнуть 7%, подчеркивая сохранение высоких темпов внутреннего спроса.

Армения: Армения продемонстрировала высокие темпы экономического роста, несмотря на снижение промышленного производства. Секторы услуг, торговли и строительства оказывают поддержку экономике. Прогнозируется, что темпы роста останутся высокими до конца года.

Казахстан: Дефицит государственного бюджета в Казахстане в январе — сентябре 2023 года составил 2,2 трлн тенге. Темпы поступления налоговых доходов замедлились из-за низких цен на нефть и сокращения объемов экспорта топливно-энергетических материалов и металлов. Рост расходов бюджета обусловлен повышением заработной платы и социальных выплат.