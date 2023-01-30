Сербский теннисист выиграл 22 титул ТБШ и догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой десятый титул на Australian Open. В финале был повержен Стефанос Циципас из Греции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5). Спортсмены провели на арене Рода Лэйвера почти 3 часа.

Пятая ракета мира сделал 7 эйсов, совершив при этом три двойные ошибки, и реализовал 2 брейк-поинта из пяти. Грек, занимающий 4 строчку мирового топа, 15 раз подал навылет, также совершил три двойные и реализовал лишь один брейк из трех, пишет tvzvezda.ru.

Таким образом, Джокович стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». По этому показателю он догнал испанца Рафаэля Надаля. В понедельник серб займет первое место в обновленном рейтинге ATP.