Джо Байдену удалили злокачественное образование на коже

У президента США нашли базальноклеточную карциному.

О состоянии американского лидера высказался его лечащий врач — Кевин О’Коннор сообщил об отсутствии у политика метастазов.

Врач уверяет, что президент полностью здоров. Дальнейшее лечение Байдену не требуется. Тем не менее врачи продолжат наблюдать за здоровьем лидера США.

Базальноклеточная карцинома кожи (БКК), или базалиома – наиболее часто встречающийся вид опухолей кожи, занимающий промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными новообразованиями. БКК составляют около 75-80% всех случаев так называемого немеланомного кожного рака, который значительно менее агрессивен по сравнению с меланомой.

Базалиома редко метастазирует даже в сравнении с другими видами немеланомного рака кожи (не более 0,1% случаев) — ее опасность в другом. Базалиома может до неузнаваемости обезобразить внешность, вызвав локальную деструкцию значительных участков мягких тканей, хрящей и костей.

Базалиома занимает примерно 32% всех онкологических болезней в мире, и эпидемиологические данные указывают на неуклонный рост заболеваемости базалиомой на 3–10% в год. В одних лишь Штатах базалиому ежегодно диагностируют у 4,3 млн человек. Симптомы и признаки базалиомы

Базальноклеточный рак кожи обычно располагается на видных местах – на коже лица, ушных раковин, шеи, реже – волосистой части головы. Наиболее часто базалиома «выбирает» кожу носа и век.

Название «базалиома» опухоль получила из-за сходства ее клеток с клетками базального слоя кожи – самого нижнего слоя эпидермиса. Главная и наиболее частая причина появления базалиомы – воздействие на открытые участки кожи прямых солнечных лучей, либо УФ-излучения в солярии.

Основным фактором риска развития базальноклеточной карциномы является возраст. Примерно 80% пациентов — старше 60 лет.

После окончания лечения базалиомы рецидив случается редко.