Двухлетняя девочка выпала из окна в Молодечно (видео)

По предварительным данным, вечером 25 апреля в Молодечно из открытого окна в общежитии с высоты 4 этажа выпала девочка. Её мать в это время находилась в ванной, а старший брат в соседней комнате.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи, которые стали очевидцами трагедии.

«Ребенок с многочисленными травмами госпитализирован, — сообщает Следственный комитет. — Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Молодечненским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки».