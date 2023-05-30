Двухлетнего малыша приговорили к пожизненному заключению в Северной Корее

В Северной Корее за решеткой оказался двухлетний ребенок. Причем из трудового лагеря он не выйдет до самой смерти. Как сообщает издание Business Insider, жестокий приговор был вынесен после того, как у его родителей обнаружили Библию.

Согласно новому докладу Госдепартамента США о международной свободе вероисповедания, эта дикая история случилась еще в 2009 году, однако известно о ней стало недавно (не секрет, что Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира). Вся семья неназванного малыша попала в тюрьму, а самих родителей приговорили к смертной казни.

Это далеко не первый случай преследования религиозных граждан страны, живущей по всем канонам воинственного атеизма. Так, по рассказу одного из перебежчиков, в 2002 году власти трое суток морили голодом арестованного христианина, в результате чего он скончался. Других задержанных верующих подвергали жестоким пыткам: подвешивали вниз головой или заставляли стоять в течение нескольких дней.

Как это ни удивительно, Конституция Северной Кореи гарантирует свободу вероисповедания. В стране также существуют официально зарегистрированные религиозные учреждения, однако они находятся под строгим контролем государства и выступают скорее как достопримечательности для иностранных туристов. Согласно докладу, сейчас в КНДР в тюрьмах и лагерях сидят до 70 тысяч христиан. Местный закон разрешает приговаривать к смертной казни тех, у кого обнаружили священную книгу, а всю их семью, включая детей, заключать под стражу пожизненно.