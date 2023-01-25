В Ленинское РУВД обратились жители района, которые стали жертвами кибермошенников.

Заявители пояснили, что планировали онлайн оплатить коммунальные услуги. Для этого они в браузере вводили запрос «интернет-банкинг» и переходили по первой ссылке.

Страницы выглядели так же, как и официальные сайты банков, поэтому пользователи без сомнения оставляли там реквизиты для входа в личный кабинет.

Спустя некоторое время с их карт было списано более 7500 рублей, после чего оба мужчины обратились в милицию.

Оперативники установили, что страницы оказались фишинговыми, то есть поддельными. Злоумышленники создали их, чтобы похитить реквизиты банковских карт.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела.

Милиция напоминает: не переходите по незнакомым ссылкам. Будьте внимательны, поскольку от вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества!