Литовцы, которые незаконно пересекли белорусскую границу, заплатят штраф

По 35 евро каждый.

О нарушениях на границе рассказали в Пограничном комитете Беларуси.

«25 апреля двое иностранцев при проведении технических работ в пункте пропуска Мядининкай поочередно нарушили границу из Литвы в Беларусь, — сообщил Погранкомитет. — Мужчины зашли на белорусскую территорию на два метра и вернулись обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения пункта пропуска Каменный Лог.

О факте незаконного пересечения белорусской границы проинформирована литовская сторона. Однако запроса на получение подтверждающей и иной информации в адрес пограничного ведомства Беларуси так и не поступило.

Также необходимо отметить, что какая-либо информация о проведении работ на границе от литовской стороны не направлялась, хотя подобное уведомление обязательно в соответствии с действующими соглашениями».

«В отличие от литовских коллег белорусская сторона воздерживается от преждевременных обвинений в провокациях и намеренном нарушении белорусской границы», — отметили в Госпогранкомитете.

В Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) подтвердили: действительно два человека незаконно пересекли белорусскую границу, выполняя работы в пункте пограничного контроля «Мядининкай»

«Да, было, — приводит литовская пресса слова представителя СОГГЛ Гедрюса Мишутиса. — Это международный пункт пропуска «Мядининкай». В настоящее время он находится на реконструкции. Он уже давно находится на капитальной реконструкции, там практически прокладывается новая дорога, новое оборудование, всевозможные электронные работы… Сейчас различные подрядчики проводят там различные работы, так вот это одни из тех подрядчиков, которые работают там на законных основаниях.

Действительно, вчера двое из них, как видно на видеозаписях, как имеющихся у нас, так и показанных белорусами, видны там с жилетами, с катушками какими-то, с проводами, просто выполняют эти работы. Всех таких работников предупреждают, но в данном случае они сами работают достаточно давно, второй год или около того, выполняют там различные работы, и говорят: «Мы забыли, мы не заметили», — сказал представитель службы.

По словам Мишутиса, правонарушение было расценено как пересечение границы по неосторожности, и работники были оштрафованы на 35 евро каждый за административное правонарушение».