Два бренда из Беларуси вошли в мировой алкогольный топ

В The Millionaire’s Club 2023, объединяющем мировых производителей крепкого алкоголя, водки Bulbash и Svayak заняли соответственно 112-е и 125-е места. В мировом водочном субренкинге отечественные водки на 28-й и 31-й позициях.

По сравнению с прошлогодней версией ренкинга налицо заметный рост: Bulbash годом ранее была 130-й, Svayak — 149-й.

По итогам 2022 года производство Bulbash одноименным производителем выросло на 7,7%, достигнув 1,4 миллиона 9-литровых кейсов. Минский завод виноградных вин нарастил выпуск водки Svayak на 10% — до 1,1 миллиона 9-литровых кейсов.

Бессменным лидером ренкинга остается корейское соджу от компании Jinro. В прошлом году его продажи превысили рубеж в 100 миллионов 9-литровых кейсов.

В первую тройку также вошли филиппинский джин Ginebra San Miguel (37,9 миллиона 9-литровых кейсов) и индийский виски McDowell’s (30,8 миллиона).

Лидером на постсоветском пространстве стала украинская водка Khortytsa от компании Global Spirits. В прошлом году ее продали в объеме 9,4 миллиона 9-литровых кейсов, что позволило продукту стать 19-м в мире.