«Думаю, как задыхался Сулейман»: пакистанский миллиардер расплатился за мечту о «Титанике» жизнью 19-летнего сына

В четверг Береговая охрана Америки сообщила о гибели 5 членов экипажа «Титана», который отправился к потонувшему в 1912 году круизному лайнеру. Семьям туристов немедленно передали трагическую весть.

Как сообщалось, подводный аппарат Odysseus, спущенный с канадского судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовой конус и другие части корпуса пропавшего батискафа «Титан»на глубине около 3800 метров, в 500 м от носовой части затонувшего лайнера «Титаник». Состояние обломков указывает на то, что аппарат разрушился под воздействием внешнего давления.

Путешествие на своей подводной лодке компания OceanGate Expeditions называла «шансом сломать рамки рутины и открыть для себя нечто исключительное». За участие в восьмидневной экспедиции нужно было заплатить 250.000 долларов.

Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежит пропавшая субмарина, подтвердила, что пять человек, находившихся на борту батискафа, погибли. Это бизнесмен из Великобритании Хэмиш Хардинг, основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном Сулейманом и капитан батискафа Поль-Анри Наржоле, считавшийся одним из ведущих исследователей обломков «Титаника».

«Близкие британского миллиардера Хэмиша Хардинга громче всех высказывались о том, что власти Штатов практически бездействовали, когда нужно было бить тревогу. В Америке не стали привлекать спасателей из других стран, причина такого решения неизвестна, — пишет Starhit. — Семья бизнесмена шокирована тем, что компания OceanGate выжидала 8 часов, вместо того, чтобы заявить о пропаже батискафа. Учредитель фирмы настаивал, мол, у спасателей есть достаточно времени на работу. Сестра Хэмиша Кэтрин делилась с журналистами бедой. «Это очень страшно. Они так долго шли к тому, чтобы спасти их, это слишком долго», — говорила она, отмечая, мол, 3 часа пропажи — весомое доказательство того, что на борту проблемы.

Сестра миллиардера Шахзада Дауда, который взял с собой на дно Атлантического океана сына, благодарила прессу за внимание к поискам. Однако она старалась говорить о своей боли коротко. «Пусть Шахзада и Сулейман вернутся к нам живыми и невредимыми. Мы уверены, что они были бы так же тронуты, как и мы, поддержкой мирового сообщества в этот трудный период», — обращалась женщина за день до новости об их смерти.

Самым молодым из группы туристов был сын Шахзада Сулейман. Студент, по словам тети, «был не готов к поездке» и «чувствовал ужас» перед ней. Азмех Дауд — старшая сестра миллиардера — вспомнила, что парень до последнего сомневался в затее бизнесмена. Однако он все же решился, так как хотел порадовать на День отца родителя, который увлеченно изучал историю, связанную с «Титаником».

Родственница миллиардера вспоминала, что брат с детства был «абсолютно одержим» потонувшим в Атлантике теплоходом и постоянно смотрел фильм «Гибель «Титаника» 1958 года.

Тетя студента не могла найти себе места, когда заговорили об исчезновении подлодки. «Я думаю о Сулеймане, которому 19 лет, он там, возможно, просто задыхается! Честно говоря, это тяжело», — ужасалась Азмех.

Когда она смотрела новости о поисках группы, то еле держала себя в руках. «У меня такое чувство, что я попала в действительно плохой фильм с обратным отсчетом, но ты не знаешь, до чего ведет обратный отсчет. Лично мне было немного трудно дышать, думая о них», — рассказывала женщина.

Знакомый погибшего гендиректора OceanGate был убежден в том, что тот подскажет команде, как вести себя в критической ситуации, все-таки это его детище, и он знал о нем все. «Я уверен, что Стоктон и остальная команда несколько дней назад поняли, что лучшее, что они могут сделать для обеспечения их спасения, — это расширить запасы продовольствия, максимально расслабившись, — утверждал мужчина, не зная, что в момент интервью его друг, скорее всего, уже был мертв. — Я твердо верю, что время, отведенное на их спасение, больше, чем думает большинство людей. Я продолжаю надеяться на моего друга и остальных членов команды».

Проживали трагедию, как свою, и те, кто видел экипаж последними. Перед отправкой в океан туристы успели зайти в кафе Сент-Джонса (Канада). «Перед отправлением в свою последнюю экспедицию группа членов экипажа зашла сюда и заказала кучу кофе перед выходом, — рассказал бариста Джеймс Лоу. — Я мог сказать, кто они такие, потому что все они буквально носили куртки с надписью „Титаник“. На каждом была синяя куртка OceanGate Titanic».

«Они говорили, что рады хорошей экспедиции. И некоторые из них, казалось, спешили. Они немного отстали от графика. Это был первый день, когда туман ненадолго рассеялся. Они спешили уходить. Они были взволнованы», — добавил Лоу. Последнее, что сказали путешественники, было: «Мы уходим».