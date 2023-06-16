Дубай обогнал Нью-Йорк и Париж в списке лучших городов мира

Дубай занял третье место в рейтинге лучших городов мира, обогнав Нью-Йорк, Лондон и Париж.

Дубай занял третье место в рейтинге 10 лучших городов мира, обогнав Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сидней, Йоханнесбург, Париж и Сан-Франциско, говорится в отчете британского журнала The Economist.

Как говорит шейх Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, наследный принц Дубая, эта оценка отражает достижения Дубая за последние три года. Он напомнил, что в Экономической повестке Дубая стоит цель превратить эмират в один из лучших городов мира.

Ключевая цель — удвоить размер экономики Дубая в течение следующего десятилетия и укрепить позиции эмирата в тройке крупнейших городов мира. В рейтинге The Economist оценивались условия для жизни населения, экономический рост, вакансии на рынке труда и цены на жилье в последние три года. В рейтинге отмечается, что Дубай предлагает жителям теплую погоду и мягкие условия для бизнеса. Кроме того, эмират декриминализировал алкоголь и сожительство не состоящих в браке пар.

В исследовании отмечается, что, несмотря на рост цен, стоимость жизни в ОАЭ остается конкурентоспособной по сравнению с крупными городами мира.

Самым дорогим городом мира остается Гонконг, за ним следует Сингапур.

На Ближнем Востоке лидерство по показателю стоимости жизни удерживает Тель-Авив, который остается самым дорогим городом для иностранцев.