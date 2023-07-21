Доживете ли вы до ста лет? Подсказки на вашем теле

Определить, увидите ли своих праправнуков, легко. Просто подойдите к зеркалу и рассмотрите себя, пользуясь подсказками. Чем больше признаков найдёте, тем выше шансы оказаться одним из долгожителей.

Рассказываем, где у себя на теле искать предпосылки долгих лет жизни.

1. Хорошие зубы

Первое, на что стоит обратить внимание, — ваши зубы. Вспомните, как часто вы начали ходить к стоматологам, с какими проблемами и когда впервые они появились? Считается, что у тех, кто предрасположен к долгой жизни, зубы крепкие и хорошие. Если кариес и образуется, то в достаточно позднем возрасте. Чем крепче зубы, тем дольше жизнь!

2. Много родинок

Вторым признаком человека-долгожителя, если верить китайской медицине, считается большое количество родинок на теле. Если их больше ста, поздравляем, у вас есть все шансы прожить на 10–15 лет дольше, чем у знакомого почти без родинок.

3. Симметричное лицо

Те же китайцы отмечают это тоже как один из признаков долголетия.

Люди по своей природе обычно ассиметричны, но если повезло оказаться обладателем относительно симметричного лица, велики шансы, что вам суждено жить долго.

4. Большие уши с крупными мочками

Исторически отмечено, что у людей, проживших более девяноста лет, встречаются уши особенного строения: крупные размеры ушных раковин, немного удлинённая и утолщённая мочка (около 7 см) и слегка выпирающий гребень противозавитка.

5. Губной желобок

Присмотритесь к своим губам. Их форма может определять не только характер, но и рассказать, окажется человек долгожителем или нет. Заострить внимание стоит на губном желобке, особенно если он глубокий. Это хорошо. Губной желобок — это вертикальное углубление на коже между основанием носовой перегородки и верхней губой. Если его длина чуть больше, чем длина среднего сустава среднего пальца руки, то это признак долголетия. Китайская медицина считает, что длина желобка связана со здоровьем эндокринной и репродуктивной системы.

6. Цвет глаз и волос

Удивительно, но большая часть людей, проживших более ста лет, обладали чёрным и тёмно-каштановым цветом волос, а глаза были преимущественно карие. Рост тоже имеет значение, средние показатели — от 166 сантиментов. Интересно и то, что люди-долгожители чаще оказываются “жаворонками”, то есть рано встают и рано ложатся спать.

7. Полноватые щёки

Многие пытаются избавиться от мягких щёк, считая, что более эстетично и красиво смотрятся худые и впалые. Возможно, вы измените свое решение, узнав что полноватые и мягкие щёки — это тоже признак долголетия человека. Китайские врачи считают это ещё и показателем нормальной работы почек.