“Допускаются дети ростом от 145 см”. Сколько стоит прокатиться в Минске на картинге?

Корреспондент «Народной Воли» побывал в картинг-клубе и познакомился с ценами на «незабываемые ощущения».

Наступили летние школьные каникулы, но не все родители имеют возможность отправить своих детей из столицы к дедушкам и бабушкам в деревню или спортивные лагеря.

Школьники остаются в Минске, а родители ищут, чем их можно занять в свободное время. Как один из вариантов – дать возможность ребенку самому почувствовать себя водителем.

Сейчас во многих районах столицы появляются трассы картинга, так что всегда можно найти что-то недалеко от дома.

Цены, возможно, не для всех доступны, но и не заоблачные. Например, в будние дни за 10 минут езды нужно заплатить 22 рубля, в выходные и праздничные – на 3 рубля дороже. Единственное условие – на трассу допускаются дети ростом не ниже 145 сантиметров.

«Проверьте, на что способен болид, пронеситесь по трассе на максимальной скорости и установите новый рекорд клуба, — приглашают организаторы. — После каждого заезда в наших клубах вы получаете распечатку с информацией о времени всех пройденных кругов. Мы заботимся о вашей безопасности и комфорте, поэтому защитную экипировку предоставляем бесплатно».

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