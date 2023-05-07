Домой не вернулся: 7 мая 1999 года исчез Юрий Захаренко

Бывший министр внутренних дел Беларуси генерал Юрий Захаренко бесследно исчез 7 мая 1999 года. На тот момент ему было 47 лет.

Юрий Захаренко входил в команду Александра Лукашенко на выборах первого президента Беларуси и в июле 1994 года, сразу после избрания Лукашенко, был назначен на должность министра внутренних дел. Но уже в октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а в апреле того же года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в так называемых «альтернативных выборах» президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. Вечером 7 мая 1999 года Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской. Дело по факту его убийства было возбуждено 17 сентября 1999 года по статье 101 УК (умышленное убийство). Неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Александр Лукашенко в последний раз вспоминал об исчезнувших политиках (в том числе о Захаренко) в 2019-м, в интервью тогдашнему главному редактору тогда еще существовавшего «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

«В Беларуси, если я не дам команды, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, если не стало два или три человека?» – отметил он.

Но вообще-то изменилось многое.