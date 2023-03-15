Должны ли доплачивать за задержки на работе при ненормированном рабочем дне?

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Нет, доплата за задержку на работе при ненормированном рабочем дне не производится.

И вот почему.

«Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с  которым отдельные работники могут по приказу (распоряжению), постановлению нанимателя либо по своей инициативе с ведома нанимателя или уполномоченного должностного лица при необходимости эпизодически выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы производительности рабочего времени, — объясняют в Департаменте государственной инспекции труда. — Такая переработка не является сверхурочной работой!

Трудовой кодекс гласит: переработка при ненормированном рабочем дне компенсируется предоставлением дополнительного отпуска. Продолжительность такого отпуска устанавливается до 7 календарных дней.

А порядок, условия предоставления и  длительность отпуска определяется коллективным договором или трудовым договором, нанимателем».

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