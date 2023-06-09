Долги белорусов перед банками установили очередной рекорд

Долги белорусов по кредитам на начало мая увеличились до более чем 17,5 миллиарда рублей. Как сообщает Нацбанк, это на 219,1 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

Общая задолженность белорусов по банковским займам растет одиннадцатый месяц подряд. По взятым потребительским займам, а также на недвижимость белорусы установили очередные рекорды. Так, общая задолженность по кредитам на недвижимость за апрель выросла на 90,8 миллиона рублей и в итоге на начало мая этот показатель составлял более 12 миллиардов рублей. Кстати, общая задолженность по займам на недвижимость растет на протяжении трех последних лет.

За апрель выросли также долги по потребительским кредитам — до 5 миллиардов 317,4 миллиона рублей.

Напомним, что банки в этом году снижают процентные ставки по многим кредитам.