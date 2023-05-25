Доярок – уволить, коров в Беларуси и России будут доить роботы. Вы верите?

Телерадиокомпания «Мир» даже выпустила сюжет о том, что в Союзном государстве людей на фермах заменят роботы. Оказывается, об этом доложили друг другу белорусские и российские депутаты в ходе обсуждения совместной программы.

Сообщается, что техника будет доить, кормить и лечить животных. И что подобные роботизированные системы уже применяют на фермах. Только раньше их ввозили из-за рубежа.

«Отечественная техника в полтора-два раза дешевле. Это новейшие технологии, это движение вперед, мы удешевляем продукцию и удешевляем само оборудование. Наша продукция становится конкурентоспособной и при продвижении в третьи страны», – утверждает депутат Палаты представителей, он же председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Беларуси и России Николай Шевчук.

Впрочем, что-то не было слышно, чтобы в Беларуси появились фермы без доярок. Зато очень много новостей из серии «аналогов нет».