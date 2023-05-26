Договор подписывали бывший и нынешний руководители Светлогорского ЦКК. Как так получилось?

Между ОАО «Светлогорский ЦКК» и российским АО «Кондопожский ЦБК» подписан договор о поставках сульфатной беленой целлюлозы. Примечательно, что документ подписали нынешний и бывший руководители светлогорского деревоперерабатывающего предприятия, сообщает местный сайт “Ранак”.

24 мая 2023 года в ходе официального визита делегации Республики Беларусь в Карелию руководители «Кондопожского ЦБК» (входит в состав группы компаний «Карелия Палп») и «Светлогорского ЦКК» подписали договор, который продлевает и гарантирует поставки белорусским комбинатом беленой сульфатной целлюлозы на карельское предприятие. В здании правительства Республики Карелия подписи на документе поставили генеральный директор «Карелия Палп» Юрий Айвазов и генеральный директор «Светлогорского ЦКК» Юрий Крук.

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат был основан в 1929 году. Сегодня это одно из крупнейших предприятий России и Европы, специализирующееся на производстве газетной бумаги. Руководитель «Карелия Палп» Юрий Айвазов работал генеральным директором Светлогорского целлюлозно-картонного комбината с 2000 по 2005 годы. Затем его карьера развивалась в России: в 2006 году Айвазов стал генеральным директором ОАО «Илим Гофра», с октября 2007 года — заместителем генерального директора ОАО «Группа «Илим». В 2015 году назначен исполнительным директором ОАО «Кондопога», в 2018 году – генеральным директором Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. С февраля 2019 года занимает должность генерального директора ООО «Карелия Палп».

В 2021 году ООО «Карелия Палп» приобрело 100% акций АО «Кондопожский ЦБК». Помимо ведущего мирового производителя газетной бумаги, в состав ООО «Карелия Палп» входят ООО «Кареллестранс» и АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство».