«До последнего немца»: как Азаренок понял речь Александра Лукашенко

Миролюбивой ли была речь Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости?

С одной стороны, — да, он поручил предложить соседям Беларуси план мира и добрососедства. Но почему тогда заходятся в угрозах соседям пропагандисты, которые эту речь слушали?

Вот что пишет в “Мінскай праўдзе” Григорий Азаренок.

«Вы хотите, чтобы плавилась Варшава? Чтобы от Вильнюса остался шпиль Гедеминовой горы? И то — в золе. Но ведь этим не закончится.

Они до сих пор не понимают – мы не отступим. Мы не встанем на колени. Не сдадимся. У нас не для этого 27 миллионов полегло. Не будут они здесь хозяйничать».

И даже, цитирует Александра Блока:

А если нет — нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!

Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!

И уточняет: «Тогда Блок о ядерке не знал. А потому о потомстве еще речь не шла. А сейчас — до последнего ляха. До последнего немца. До последнего француза. Хотите?»

Можно, конечно, задать и встречный вопрос: «А вы, Григорий, хотите, чтобы до последнего белоруса? Ведь если будет плавиться Варшава, то и от Беларуси останется только ядерное пепелище. Этого хотите? Этим кичитесь?»

Но дело даже не в легкости, с какой звучат ядерные угрозы. Лихо цитируя Блока, Азаренок забыл уточнить, что писал русский поэт совсем про другую цивилизацию, и уж точно не про белорусов.

Чтобы освежить память, приведем другие цитаты из того же стихотворения «Скифы».

«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!»

Это про нас? Про белорусов?

Или вот еще.

«Мы широко по дебрям и лесам

Перед Европою пригожей

Расступимся! Мы обернемся к вам

Своею азиатской рожей!»

А это про белорусов?

Да и эпиграф к «Скифам» – из русского философа Владимира Соловьева: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но нам ласкает слух оно…»

Какое отношение к Беларуси имеет похороненная даже в азиатском мире идея панмонголизма? Как эта зараза к нам прицепилась? Из какого века выползла? С каких пор Европа стала нам врагом, если мы относим себя к европейской цивилизации?

Кто-нибудь спросил у белорусов, кто им ближе — Варшава, Вильнюс, Европа или цивилизация азиатских степей? Кто решил за белорусов, что они хотят жить не по правилам европейской демократии и гуманизма, а по правилам ханства и байства?

Мы не азиаты. Именно поэтому Европа хочет только одного — чтобы вели себя, как европейцы. Как христиане, в конце концов.