«До последнего немца»: как Азаренок понял речь Александра Лукашенко

Миролюбивой ли была речь Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости?
С одной стороны, — да, он поручил предложить соседям Беларуси план мира и добрососедства. Но почему тогда заходятся в угрозах соседям пропагандисты, которые эту речь слушали?
Вот что пишет в “Мінскай праўдзе” Григорий Азаренок.
«Вы хотите, чтобы плавилась Варшава? Чтобы от Вильнюса остался шпиль Гедеминовой горы? И то — в золе. Но ведь этим не закончится.
Они до сих пор не понимают – мы не отступим. Мы не встанем на колени. Не сдадимся. У нас не для этого 27 миллионов полегло. Не будут они здесь хозяйничать».
И даже, цитирует Александра Блока:
А если нет — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
И уточняет: «Тогда Блок о ядерке не знал. А потому о потомстве еще речь не шла. А сейчас — до последнего ляха. До последнего немца. До последнего француза. Хотите?»
Можно, конечно, задать и встречный вопрос: «А вы, Григорий, хотите, чтобы до последнего белоруса? Ведь если будет плавиться Варшава, то и от Беларуси останется только ядерное пепелище. Этого хотите? Этим кичитесь?»
Но дело даже не в легкости, с какой звучат ядерные угрозы. Лихо цитируя Блока, Азаренок забыл уточнить, что писал русский поэт совсем про другую цивилизацию, и уж точно не про белорусов.
Чтобы освежить память, приведем другие цитаты из того же стихотворения «Скифы».
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!»
Это про нас? Про белорусов?
Или вот еще.
«Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!»
А это про белорусов?
Да и эпиграф к «Скифам» – из русского философа Владимира Соловьева: «Панмонголизм! Хоть имя дико, но нам ласкает слух оно…»
Какое отношение к Беларуси имеет похороненная даже в азиатском мире идея панмонголизма? Как эта зараза к нам прицепилась? Из какого века выползла? С каких пор Европа стала нам врагом, если мы относим себя к европейской цивилизации?
Кто-нибудь спросил у белорусов, кто им ближе — Варшава, Вильнюс, Европа или цивилизация азиатских степей? Кто решил за белорусов, что они хотят жить не по правилам европейской демократии и гуманизма, а по правилам ханства и байства?
Мы не азиаты. Именно поэтому Европа хочет только одного — чтобы вели себя, как европейцы. Как христиане, в конце концов.