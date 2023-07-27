Дмитрий КУЧУК: «Все предсказуемо – нас ликвидировали…»

Сегодня, 27 июля, Верховный суд Беларуси рассматривал иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской партии «Зеленые».

Лидер теперь уже ликвидированной партии Дмитрий КУЧУК рассказал “Народной Воле”, как это было…

Напомним, что с конца июля до середины августа назначены к рассмотрению иски Минюста о ликвидации пяти партий.

На 31 июля запланировано рассмотрение иска к партии “Белорусская социал-

демократическая Грамада», на 8 августа – к Республиканской партии, на 9 августа – к Социал-демократической партии народного согласия, 14 августа будет рассмотрен иск о ликвидации Партии БНФ.

Сегодня, 27 июля, высшая судебная инстанция страны рассматривала иск Минюста о ликвидации Белорусской партии «Зеленые», которая была зарегистрирована в июне 1994 года. Таким образом, до своего 30-летия партия не дожила год…

— Процесс начался в 11.30, оглашение решения суда было в 16.00, — говорит Дмитрий КУЧУК. — Все предсказуемо – Верховный суд принял решение о ликвидации нашей партии. Оно вступило в силу, обжаловать его мы не сможем.

Мы считаем, что это решение лежит в политической плоскости. Также, на наш взгляд, Министерство юстиции нарушило процедуру перерегистрации партии. Но суд не принял наши доводы о том, что Минюст не может обрабатывать персональные данные членов партии.

Кроме того, мы ходатайствовали, чтобы Верховный суд сделал запрос в Конституционный суд, а последний дал оценку Закону «О политических партиях и общественных объединениях». Но ходатайство было отклонено.

— В июне следующего года партия отметила бы свое 30-летие…

— Год не дожили. Сейчас для партии исторический период, но будем ждать лучших времен — когда Беларуси будет нужна Белорусская партия «Зеленые».

Алесь СВЕТЛАНИЧ.