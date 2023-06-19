Дмитрий Крутой ожидает прорыва на китайском направлении

Качество белорусской продукции в Китае является брендом. Об этом на телеканале СТВ заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

По словам Дмитрия Крутого, помимо Китая, крупнейшего партнера Беларуси в азиатском регионе, сейчас очень активно развиваются отношения с Индонезией.

«Традиционно у нас была моноторговля, превалировали калийные удобрения либо нефтепродукты. Но сейчас номенклатура расширяется. Это и сельское хозяйство, и легкая промышленность, и нефтехимия. На самом деле ассортимент растет, и количество групп товаров увеличивается. И мы будем всячески этому способствовать», — цитирует слова Крутого БЕЛТА.

По словам Крутого, Китай сегодня самый желанный рынок в мире: «Там, по сути, хотят работать все мировые компании. Мы это видим по сегменту, допустим, сельского хозяйства. Насколько сложно и скрупулезно идет аккредитация, открытие наших предприятий для работы на рынке Китая. Выстраиваются очень сложные логистические цепочки, маршруты. Тем не менее за последние три года, невзирая на пандемию, у нас есть существенный прирост именно по сельскохозяйственной группе. Плюс деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность — эти товары вначале тоже очень сложно воспринимались китайским рынком».

Вместе с тем, добавил Дмитрий Крутой, идут активные продажи белорусской продукции в Китай: «Китайцы поняли, что качество белорусской продукции в любом сегменте, в любой отрасли нашей экономики — это бренд. И поэтому я лично ожидаю очень серьезного прорыва на китайском направлении в ближайшие год-два. Пандемия закончилась, все связи потихонечку восстанавливаются. И торговый канал, и инвестиционный канал расширяются».

Посмотрим, сбудутся ли прогнозы чиновника.