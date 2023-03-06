Полковнику милиции Дмитрию Корзюку присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.

В ноябре этого года Корзюку будет 52 года.

Почти вся его служба была связана с ГАИ.

В сентябре 1993 года он был принят на службу инспектором дорожно-патрульной службы 3-го моторизованного взвода отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Мингорисполкома. Служил командиром взводов, командиром отдельной роты ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В 2001 году окончил Академию МВД Республики Беларусь.

С 1998 по 2002 года — начальник специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По ноябрь 2006 года возглавлял отдел ДПС и профилактики УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С ноября 2006 по январь 2008 года — начальник ОГАИ МОБиСМ УВД администрации Партизанского района г.Минска.

С января 2008 года по май 2016 года — начальник УГАИ МОБ ГУВД Минского горисполкома.

В мае 2016 года возглавил управление ГАИ МОБ МВД Республики Беларусь.

С октября 2021 года — заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь.