Дмитрий Колдун: «В подъезде своей будущей жены я нарисовал баллончиком собаку»

Артист вспомнил, как хулиганил в детстве — убежал из больницы, прихватив с собой баллончик от астмы.

«Я был очень активным ребенком в школе. У меня была серебряная медаль, учился отлично, поэтому мог себе позволить заниматься всяким вредительством. И на меня никто никогда не думал. У меня в школе было хобби для расслабления ума: я выбрасывал блюдца из-под горшков в окна. И до того момента, как меня засекли, я выбросил около 112 блюдец. Горшки осиротели. Я получил жесткий нагоняй, и меня заставили купить блюдца. Правда, я приобрел в универмаге только 10 штук.

В 11 лет я поехал в детский лагерь, где у меня началась аллергия, которая привела к астме. Меня положили в больницу и обещали навещать. Но никто не приходил ко мне, поэтому на следующий день я убежал из больницы, прихватив баллончик с лекарством, чтобы не задохнуться по дороге. Вернулся в лагерь самостоятельно. Когда бежал, периодически шарахался от постороннего шума и прятался за кустами, так как думал, что за мной гонится «Скорая помощь». Но с возрастом понял, что «Скорые» не гоняются за такими, как я.

А когда мне было 15 лет, в подъезде своей будущей жены Вики я нарисовал баллончиком собаку, потому что она хотела завести собаку, а у меня не было денег, чтобы ее купить. И до сих пор эта нарисованная собака между лестничным пролетом символизирует наши с ней отношения. Я об этой собаке даже песню потом написал».