Дмитрий Колдун рассказал, как отпразднует Пасху

Артист поделился эксклюзивным рецептом кулича

Дмитрий Колдун чтит народные праздники и старается отмечать их со своей семьей. У самого певца с этим православным праздником связаны самые светлые воспоминания.

«Когда я был маленький, у нас были куры, и я во время Пасхи вставал с утра пораньше за яйцами, чтобы их самому покрасить, — рассказал он. — Кстати, красили только натуральными ингредиентами. В основном — луковой шелухой. И она тоже была со своего огорода. Мы до сих пор не используем никаких химических красителей, а делаем все по старинке, при том, что я химик по образованию и знаю о красителях практически все, — рассказал артист. — Пасху всегда отмечаем семьей, это хороший весенний праздник. Кстати, в детстве всегда инициатором празднования была бабушка, так традиция и сохранилась, и мы её бережем».

Дмитрий Колдун так же поделился необычным рецептом пасхального кулича. Особенностью этого рецепта является тот факт, что можно печь на сухих дрожжах.

Для приготовления «бабушкиного» кулича вам понадобится:

Пол-литра молока, пачка сухих дрожжей (10 г), сахар — 2 стакана, мука — 8 стаканов, яйца — 6 шт., пачка маргарина (300 г), немного сливочного масла, изюм — 200 г, ванилин и соль — по вкусу.

Молоко необходимо вылить в кастрюлю и подогреть до теплого состояния и вылить в миску. Добавить сухие дрожжи, полстакана сахара и три стакана муки, которую необходимо предварительно просеять. Все это перемешать и накрыть полотенцем. Затем необходимо поставить миску в теплое место на два часа, чтобы будущее тесто поднялось. В отдельной миске смешать желтки яиц с оставшимся сахаром, растереть их до получения однородной массы белого цвета. Белки нужно посолить и взбить миксером. Когда опара подойдет, добавить взбитые белки, растертые желтки и половину порции маргарина, который необходимо предварительно растопить. Затем засыпать оставшуюся муку и вымесить тесто руками. После получения однородной массы тесто нужно выдержать еще полтора часа в теплом месте. Изюм промыть и добавить в тесто, также он нужен для украшения сверху. Будущие куличи разложить по формам, обмазанным изнутри масло, чтобы не пригорали. Посыпать сверху изюмом и поставить в духовку на 150 градусов на средний уровень. Время приготовления — около полутора часов. Приятного аппетита!