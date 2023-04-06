Дмитриеву дали год и шесть месяцев колонии

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев судом Московского района Минска приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

«Дмитриев признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, — пишет belta.by. — Отбывать наказание он будет в колонии общего режима@.

В срок наказания зачтут срок содержания под стражей: с 11 января 2023 года до дня вступления приговора в законную силу: один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы.