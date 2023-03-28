Так считает главный тренер национальной команды Георгий Кондратьев.

Напомним, что 25 марта сборная Беларуси стартовала в квалификации Евро-2024. В номинально домашнем матче, который проходил в сербском Нови-Саде, белорусы разгромно проиграли команде Швейцарии – 0:5.

Сегодня, 28 марта, белорусская команда играет в гостях со сборной Румынии

Предстоящий поединок станет седьмым в истории противостояния национальных сборных Беларуси и Румынии, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

Команды впервые встретились в рамках международного товарищескомго турнира, который проходил на Кипре в феврале 2004 года. В поединке, в котором сыграл нынешний тренер Дмитрий Ровнейко, «белакрылыя» уступили 0:2.

В квалификации чемпионата Европы 2008 года под руководством Бернда Штанге белорусы также потерпели два поражения с одинаковым счетом 1:3. В октябре 2006 года в Бухаресте на голы Муту, Марика, и Гояна наша дружина ответила точным ударом Сергея Корниленко. Спустя год в Минске Александр Глеб помог отличиться Максиму Ромащенко, а гости ответили дублем Муту и голом Дикэ.

Соперники попали в одну группу в отборочном цикле уже следующего чемпионата Европы УЕФА 2012 года. На сей раз оба матча завершились вничью. В Минске на стадионе «Динамо» зрители голов не увидели, а в Бухаресте на дубль Адриана Муту гости ответили голами Сергея Корниленко и Станислава Драгуна.

В ноябре 2021 года на стадионе «Илие Оана» в румынском городе Плоешти Команды вновь провели товарищеский матч. Румыния одеражала победу со счетом 5:3, а голами в составе команды Михаила Мархеля отметились Юрий Кендыш, Иван Бахар и Владислав Климович.

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев считает, что сегодняшний матч – это «главная игра».

«Не читаю ничего, стараемся отвлечься. Говорят — пусть говорят. Говорить же можно все, что угодно. А ребята… Мы их не трогали после той игры. Как я уже сказал на той пресс-конференции, при счете 0:3 мы уже думали, как лучше подготовиться к этой игре. Проиграли-то фавориту, в этом ничего страшного нет. Я это ребятам довожу, все это время. Вот с Румынией у нас главная игра, из этих двух. Думаю, что ребята прекрасно понимают. Этой одной игрой можно все исправить», — рассказал Кондратьев на сайте БФФ.

Алесь СИВЫЙ.