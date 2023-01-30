Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх.

По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, «чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не «съедая» квоты, предназначенные для спортсменов Азии».

Сингх подчеркнул, что разрабатываемая «специальная система квот» позволит спортсменам из России и Беларуси пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году «через Азию».

Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

Летние Азиатские игры-2022 пройдут в 2023 году в китайском Ханчжоу.

«Международный Олимпийский комитет с удовольствием наблюдает, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью, не так ли, господин Бах?», — написал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере, обращаясь к главе МОК Томасу Баху.

Накануне президент Украины Зеленский написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом не допускать российских и белорусских участников на Олимпиаду в Париже-2024.

«Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры — это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой», — сказал Зеленский.