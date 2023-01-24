Для пересечения границ России потребуется резервировать дату и время

В Госдуме сейчас на обсуждении находятся поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте.

Поправки коснутся перевозчиков и частных лиц. Изначально сообщалось, что требование предварительной регистрации будет распространяться как на принадлежащие россиянам автомобили, так и на автомобили иностранцев. Перечень документов, которые требуются для бронирования выезда из России и порядок пересечения границы, пока уточняется. Затем глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заверил, что предложение касается только грузовых автоперевозок.

Резервировать дату и время пересечения границы нужно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

«Отказать в пересечении границы власти смогут только, если гражданин не предоставит необходимые документы и сведения, — пишет ТАСС. — Возможности электронного бронирования очереди уже доступны на сухопутных границах с января 2023 года. Услуга предоставляется бесплатно как для граждан, так и для российских компаний.

Мера вводится после отъезда из России более миллиона человек, которые не захотели быть мобилизованными, сообщают российские сми.

В документе сказано, что изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года.