Известный российский политолог Аркадий Дубнов прокомментировал призыв Александра Лукашенко к Казахстану вступать в союз Беларуси и России.

«В союз Беларуси и России надо вступать — и будет ядерное оружие на всех»,— заявил Лукашенко в интервью российскому ТВ, назвав это «уникальным шансом», который позволит странам объединиться. Каким странам, понятно, – постсоветским. А еще тем отдельным, непризнанным, что провозгласили свою независимость, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью…

Так Лукашенко отвечал на не остывшую еще обиду, которую, похоже, нанес ему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на днях на Евразийском форуме в Москве, он, едва скрывая сарказм, назвал «феноменом мировой политики» созданное по формуле «две страны – одно государство» – Союзное государство России и Беларуси. «У них и ядерное оружие одно на двоих», добавил Токаев, что усилило ироническую интонацию сказанного.

Но, конечно же, казахстанский президент был серьезен, объясняя, что Союз этот понятен и оправдан, поскольку объединяет два славянских государство с общей историей, традициями и т.п. Но нам, остальным членам Евразийского союза (Армении, Кыргызстану, Казахстану), куда входит это Союзное государство, как с ним сотрудничать на равных, придется как-то над этим задуматься, как бы вслух размышлял Токаев. Имел ли он в виду и то обстоятельство, что Москва и Минск усиливают свой военный потенциал ядерным компонентом, рассматривая для себя угрозы из Украины или шире, с Запада, сказать трудно.

В любом случае, как недавно выразился Токаев, «чужие идеологические споры и информационные войны нам не нужны». А раз так, то ЕАЭС интересен Казахстану исключительно, как инструмент наращивания экономического сотрудничества, подчеркивают в Астане, и страна «не собирается вступать в какие-либо союзы государств», комментирует выступление своего шефа на форуме пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

А что ж Лукашенко и озвученный им «шанс» (другого что ли не представится), чтобы объединиться вокруг России и ее ядерного оружия и тогда, мол, придется ей по другому решать эту проблему?… Иначе говоря, «переходи на нашу сторону, у нас есть для вас печеньки», как могла бы выразиться яркая представительница ненавистных англосаксов Виктория Нуланд.

Вот и Путин на днях, встречаясь с главой Конституционного суда Зорькиным, заметил, что только «после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования… До этого никакой Украины не было в истории человечества». Впрочем, как и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана…, добавим для определенности.

И что нам с этим делать, как сказал бы тот же Токаев?