Дизайнер Игорь Чапурин: «Мы вступаем в эпоху «тихой роскоши»

Основатель модного дома Chapurin, известный российский дизайнер, который вырос в Витебске и окончил Витебский технологический институт, рассказал, почему в кризисные времена не стыдно красиво одеваться.

— Верите ли вы, что российские модные бренды смогут бороться за потребителя с иностранными марками?

— Сейчас появляется много новых марок, при этом мне сложно сказать, кто из них останется на плаву, а кто быстро сбавит обороты. Я думаю, что в массовом сегменте большие перспективы у 12storeez и Monochrome. Но, с точки зрения именно дизайна и новаторских идей, а не адаптации трендов и базовой одежды, выделить перспективные имена пока сложно.

В том числе и поэтому полностью заменить крупные западные бренды российские марки в обозримой перспективе, конечно же, не смогут. У нас нет индустрии моды с марками уровня Prada или Hermès. Идей, производства, сети дистрибуции недостаточно: нельзя просто сшить качественное платье, нужна сила бренда, легенда, которая сделает эту одежду особенной.

При этом рынок в России развивается — очень здорово, что российский потребитель стал обращать внимание на отечественных дизайнеров и производителей.

— Бренд Chapurin часто делает различные коллаборации. Почему?

— Да, мы в Chapurin сделали огромное количество коллабораций — работали и с компаниями не из модной индустрии (например, Игорь Чапурин выпустил скейтборд с производителем досок Virgin Boards и разработал линию одежды и аксессуаров для автомобильного бренда Exeed), и с коллегами, например, Finn Flare, Zenden и Incity. Думаю, что коллаборация — перспективный способ нарастить аудиторию и популярность марки. Поэтому наш бренд открыт для самых разных предложений. Мне, например, всегда было любопытно создать униформу для авиакомпании, но это дело будущего.

— Стыдно ли сейчас красиво одеваться?

— Красиво одеваться никогда не стыдно, это едва ли не базовая потребность. А над вкусом надо работать — уметь отличать качественный визуальный продукт от пустышки или откровенной пошлости.

Другое дело, что мы вступаем в эпоху «тихой роскоши», когда о качестве вещей не кричит лейбл, а деликатно говорит крой, ткань, идея.

Как говорится, «кто знает, тот поймет».

— Верите ли вы в микроинфлюенсеров. Кого читаете?

— Я подписан на самые разные каналы, от масштабных, уровня MUR, до совсем небольших, к примеру, о мужском гардеробе — «Парень в шкафу».

— Ваш любимый тренд 2023 года?

— Думаю, что это тейлоринг — дизайнерские вариации на тему костюмов и пиджаков в самых разных интерпретациях. А нелюбимый, наверное, обувь на танкетке…