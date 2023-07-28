Динара Смольская: «Сначала было без разницы, а потом поняли, что хотим мальчика»

Известная белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала, кого они с Антоном Смольским хотели больше: мальчика или девочку:

«Как-то было без разницы, но уже очень давно придумали имя для девочки, с ним проще. А имя мальчику до сих пор выбираем.

Произошла такая ситуация: вокруг у всех девочки, да еще и все парни в нашей команде говорили, что на 90% уверены, что у нас тоже будет девочка. Якобы у спортсменов-мужчин какие-то гормоны вырабатываются. И во мне словно соревновательный дух проснулся. Подумала: «Ну нет, у меня вот мальчик будет!»

Мы с Антоном сходили на первое УЗИ, вышли из кабинета, и он говорит: «А тебе не кажется, что у нас пацан?» А мне действительно показалось, что мальчик!

Дальше, уже когда готовились к гендер-пати, организатор нас специально пыталась запутать и сначала предложила выбрать розовое платье. Успела даже немного расстроится. Рассказала Антону — и тут поняли, что хотим мальчика. А потом организатор прислала сообщение про голубой дым. Так обрадовалась, побежала к мужу», — сказала Динара в интервью sport5.by.