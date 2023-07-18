Динара Алимбекова-Смольская рассказала, как, будучи беременной, выиграла Кубок Содружества

Динара Смольская в программе «Спорт-кадр» поделилась воспоминаниями о гонках прошлого сезона, в которых она не показывала выдающихся результатов и объяснила их происхождение. Биатлонистка продолжает тренировки, хотя готовится уйти в декретный отпуск, и рассуждает о сроках возвращения.

— Какие вообще ощущения от тренировок? Ведь они значительно отличаются от предыдущих. Может, скучновато?

— Ощущения действительно другие, но в моих тренировках ничего не изменилось, потому что не делаю интенсивные тренировки. Может, где-то и урезаю нагрузку, но стараюсь не уменьшать объём и сохранять силовые упражнения. Сейчас я здесь, на сборах, тренируюсь со всеми утром и вечером, поэтому пока в моей жизни кардинальных переворотов нет. Мне нравится проводить время здесь, так как на сборах и тренируюсь, и отдыхаю.

— Что думаешь насчет возвращения? Есть желание и перспективы?

— Да, мысли о возвращении есть. Все будет зависеть от моего состояния, но хочу это сделать как можно раньше. Четких планов по моему выходу на старт нет. Опыт других спортсменок показывает, что нет ничего невозможного. Хочется, чтобы всё сложилось хорошо, но это жизнь, и произойти может все что угодно. Готова к любым сценариям, и даже смотреть гонки по телевизору и скучать по биатлону.

— Можно ли говорить, что ты себя щадила и где-то не на 100 процентов выступала?

— Да, такое было. На Кубке Содружества провела много гонок в новом «статусе», и иногда было тяжеловато. Даже задумывалась: «Зачем я это делаю?» Но из-за того, что у меня была цель — выиграть Кубок Содружества, выходила на старты, но где-то щадила себя. Следила за тем, чтобы много не проигрывать, но при этом не перенапрягаться на дистанции. Повторюсь, что в некоторых гонках было непросто, но к концу сезона, когда всё получилось, успокоилась и поняла, что мой организм позволяет работать, и ничего плохого не происходит. Жалела себя, однако мне это не помешало, — сказала олимпийская чемпионка.