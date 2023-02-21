Динара Алимбекова отправила мужа в Россию

Белорусская биатлонистка не поехала на чемпионат России по биатлону, который пройдет в Ижевске.

На этой неделе национальная сборная Беларуси по биатлону улетела в Ижевск для участия в чемпионате России и дальнейшей подготовки к Кубку Содружества в Тюмени.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 февраля.

В тое же время стало известно, что лидер белорусской женской команды Динара Алимбекова в Ижевск не полетела.

«Мужа проводила, буду теперь у телевизора болеть», — сообщила Алимбекова в инстаграме.

Напомним, что олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 по биатлону Антон Смольский сыграли свадьбу 1 октября прошлого года.

Алесь Светланич.