Дикое происшествие в Германии: пострадали более 30 спасателей

В одном из жилых домов города Ратинген, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, произошёл взрыв. В результате пострадал 31 сотрудник службы экстренной помощи, пять из них находятся в тяжёлом состоянии и введены в искусственную кому.

Сначала прогнозы медиков относительно их выживания были мрачными из-за сильных ожогов, но на следующий день они стали более оптимистичными.

По имеющейся информации, проживавший в квартире 57-летний Франк П. входил в группу выживальщиков. Он вёл замкнутый образ жизни и накопил много припасов. В настоящее время выдан ордер на его арест за покушение на убийство в девяти случаях. Сейчас расследование ведёт прокуратура Дюссельдорфа.

Спасательная операция была вызвана звонком в экстренные службы, поводом к которому послужило беспокойство за жителя из-за переполненного почтового ящика. Полиция и пожарники, прибывшие на помощь, попали в настоящую ловушку. Когда они обнаружили, что дверь в указанную квартиру забаррикадирована, и открыли её, Франк П. плеснул на них горючую жидкость и поджёг её. Уже установлено, что это была целенаправленная атака.

К масштабной операции были привлечены десятки машин скорой помощи, пожарных и полицейских машин. Спецназовцы оцепили дом, на балконах квартир напротив расположились снайперы, которые затем выстрелами разбили окна квартиры, открыв визуальный доступ вовнутрь. После этого преступник был арестован.

Зеленский от имени народа Украины получил премию Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский получил в германском городе Ахене премию имени Карла Великого, присуждаемую за вклад в объединение Европы. В заявлении жюри подчёркивалось, что Зеленский «удостоился этой награды вместе с украинским народом, который защищает не только суверенитет своей страны и жизнь её граждан, но и Европу и европейские ценности».

Владимир Зеленский прибыл в федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия из Берлина, где встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Присутствующие на торжественной церемонии вручения премии в средневековом Коронном зале ратуши Ахена встретили Зеленского стоя продолжительными аплодисментами.

Шольц в своей речи при вручении награды высоко отозвался о свободолюбии и мужестве украинского народа. Канцлер поблагодарил президента и народ Украины за защиту общих европейских ценностей. Политик процитировал слова Зеленского, сказанные им 24 февраля прошлого года, в день начала российского полномасштабного вторжения: «Президент здесь. Мы все здесь». По словам Шольца, редко когда в истории короткие фразы имели такое большое воздействие: сразу было понятно, что украинский народ не подчинится насилию.

Канцлер ФРГ назвал вручение премии Зеленскому и народу Украины «началом дальнейшего объединения Европы». Шольц отметил: «Если Владимир Путин верил, что он может силой столкнуть украинскую нацию с её пути в Европу, то он — всеми своими танками, беспилотниками и ракетными обстрелами — не достиг ничего, кроме противоположного эффекта». По словам канцлера, война сплотила Украину и Евросоюз как никогда.

Премия имени Карла Великого была основана 14 марта 1950 года. В прошлом году её удостоились Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Ранее премия была вручена, кроме прочих, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и папе римскому Франциску.

Как визит в Берлин, так и церемония вручения премии проходили при строжайших мерах безопасности. В Берлине ввиду высочайшей секретности не сообщалось ни о времени, ни о маршруте передвижения колонны автомобилей и кортежа, сопровождающего президента Украины.

В Германии до сих пор не принят бюджет на 2024 год

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер планирует представить правительственный проект бюджета на 2024 год только после 21 июня. Это связано с бюджетным спором федерального правительства, который пока ещё не привёл ни к каким результатам.

Предполагалось, что кабинет министров одобрит проект в четверг, 11 мая. Однако бюджетные планы так и не удалось урегулировать. В частности, это касается вопроса о дефиците финансирования примерно в 20 миллиардов евро.

Кроме того, необходимой является компенсация дополнительных расходов, связанных с тарифным договором в государственном секторе и более высокими процентными ставками. Исходя из этих данных, Линднер призвал министерства к экономии средств.