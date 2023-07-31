Из челябинского поселка сбежала девушка, которую местный житель похитил в 2009 году и все это время насильно удерживал. Девушка смогла сбежать из плена, когда маньяк был госпитализирован, забыв закрыть дверь в комнату, где удерживал жертву, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали, — сообщили в Следкоме.

По данным телеграм-каналов, пострадавшую зовут Екатерина, а подозреваемого — Владимир. Сообщается, что в 2009 году Екатерина и ее подруга познакомились с Владимиром у железнодорожного вокзала в Челябинске. Он пригласил их к себе домой, а после запер в одной из комнат. Он систематически насиловал обеих девушек. Подругу Екатерины убил спустя год.

Как уточняет Telegram-канал Baza, маньяк почти все время держал жертву в комнате и часто бил по голове, причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, он связывал девушку, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому, чтобы та помогала его матери, ухаживала за ней, убиралась и готовила.

Соседи не могли догадаться, что происходит: дом был окружён забором, а сам Владимир редко выходил из дома. При этом, по словам потерпевшей, в последнее время он сильно пил, часто угрожал убийством не только ей, но и своей матери. В итоге женщина решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать.

Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу из-за изменений, вызванных употреблением алкоголя. Против него возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

По данным СМИ, на заднем дворе частного дома также найдены останки еще нескольких человек. Кроме этого, некоторые телеграм-каналы сообщают, что местные жители никогда не встречали подозреваемого. Он жил с матерью, но односельчане считали, что женщина живет в доме одна.