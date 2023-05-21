Диану Арбенину приковало к постели

Уроженка белорусского Воложина Диана Арбенина упала с лестницы и серьезно пострадала, оказавшись прикованной к постели. Из-за этого лидер группы «Ночные снайперы» была вынуждена отменить концерт в Бишкеке.

В своем аккаунте в соцсетях вокалистка извинилась перед поклонниками и раскрыла подробности произошедшего.

«Ребята, всем салют! Дело такое: я поскользнулась и упала на лестнице в своем доме. Получила травму позвоночника, ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке не одолею. Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех», — написала Арбенина.

Поклонники поддержали артистку. «Любим и ждем всегда», «Выздоравливай, без суеты и гонки. Позвоночник — это серьезно», «Берегите себя! Любим», «Сильная, смелая, искренняя! Поправляйтесь», — высказываются пользователи Сети.

Напомним, что в России с концертами у Арбениной не так просто. А все из-за того, что ее новая песня «Не молчи» была истолкована как антивоенная.