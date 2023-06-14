Диана Мойсиевич взяла Гран-при в Гаване

Диана Мойсиевич победила в Гран-при по тяжелой атлетике, который проходит в Гаване.

Белоруска в весовой категории 64 кг показала результат 210 кг (94 кг+116 кг) в двоеборье.

“Решающим в борьбе за первое место стало второе упражнение – толчок, — сообщает телеграм-канал НОКа. — Диана превзошла Марию Камилу Лобон Виафару (Колумбия) — 205 кг, Жиан Хан (Республика Корея) – 203 кг. Отметим, олимпийская чемпионка Мод Шаррон из Канады в катеогрии 64 кг не смогла выступить — превышение собственного веса. Диана Мойсиевич выполнила все шесть своих подходов уверено и стала победительницей турнира, который является квалификационным к Играм в Париже.

Для белорусской команды необходимо по итогам квалификационных турниров (среди которых и Гран-при в Гаване) войти в десятку по числу завоёванных наград, чтобы рассчитывать на участие в Олимпийских играх в Париже”.