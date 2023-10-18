Девочка в Гродно случайно проглотила силиконового зайца: врачи поднимают тревожный вопрос

В приемное отделение Гродненской областной детской клинической больницы поступила шестилетняя девочка, ставшая объектом внимания после случайного инцидента, который вызвал опасения у врачей. На прошлой неделе мать ребенка привезла ее в больницу, рассказав о событии, которое шокировало всю семью.

Оказалось, что вечером, во время игры, девочка случайно проглотила силиконовую игрушку в форме зайца. Паника у родителей заставила их немедленно обратиться за медицинской помощью. Прием в клинике подразумевал серьезное исследование.

Гастроскопия, проведенная врачами, выявила, что силиконовый заяц оказался в кишечнике ребенка. Сейчас врачи наблюдают за девочкой и ожидают, когда игрушка натуральным образом покинет ее организм.

Медики поднимают важный вопрос о безопасности детей и необходимости бережного отношения к окружающим предметам, включая игрушки. Особое внимание следует уделять предметам, которые могут стать опасными, таким как мелкие детали, монеты и плоские батарейки.

Этот случай напоминает родителям о важности наблюдения и внимания к играм и активностям детей, чтобы избежать подобных инцидентов. Случай девочки также подчеркивает необходимость немедленного обращения за медицинской помощью в случае проглатывания инородных предметов.