Девятый день поисков: ребенка из Пинска, упавшего в горную реку, пока не нашли

Спасатели Абхазии девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Беларуси, который упал горную реку во время отдыха с родителями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

«Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море, – Прим.)», – сказал представитель министерства.

Он также уточнил, что поиск ребенка продолжается в том же режиме – в том числе с использованием технических средств.

Инцидент с ребенком, приехавшим с родителями из Пинска, произошел 17 июня – в районе Гегского водопада он упал в воду, и мальчика унесло течением горной реки.

По словам прокурора Эдуарда Шамба, семья посещала водопад, у которого есть небольшой бревенчатый переход через реку. Мальчика поставили на нем, чтобы сфотографировать, но он не удержал равновесие. Мать пыталась спасти сына, но ей это не удалось – женщину саму еле успели вытащить из реки.