Детского тренера подозревают в педофилии

За насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних оперативниками в сфере нравов задержан 34-летний житель Пружан.

Установлено, что фигурант, являясь тренером по тхэквондо в одной из городских школ, с марта 2018 года по ноябрь 2021 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своих подопечных.

В настоящее время известно о пяти пострадавших девочках. Задержанный свою вину признал, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждены уголовные дела, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

«Родителям крайне важно обращать внимание на поведение и психологическое состояние детей, — говорит начальник УНиПТЛ УВД Брестчины Артур Королев. — При подозрении о совершении противоправных деяний в отношении несовершеннолетних следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Это поможет спасти от насилия не только своего ребенка, но и других детей».