Дети умерли из-за бракованного сиропа от кашля

Летальные исходы случились в разных странах. В основном пострадали дети младше пяти лет.

По данным ВОЗ, в составе сиропа от кашля были обнаружены опасные вещества.

«За последние четыре месяца от ряда стран поступили сообщения о нескольких случаях безрецептурного отпуска детских сиропов от кашля с подтвержденной или подозреваемой контаминацией, вызванной высоким содержанием диэтиленгликоля (ДЭГ) и этиленгликоля (ЭГ), — говорится в сообщении ВОЗ. — Такие случаи были выявлены, по меньшей мере, в семи странах, причем в трех из них зафиксировано более 300 летальных исходов.

В большинстве таких случаев пострадавшими стали дети в возрасте младше пяти лет. Эти контаминанты являются токсичными химическими веществами, используемыми в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые даже при приеме в небольших количествах могут привести к летальному исходу и ни при каких условиях не должны включаться в состав лекарственных препаратов».

Организация призвала страны предпринять срочные шаги для предотвращения случаев продажи и применения некондиционных и фальсифицированных препаратов.

В декабре комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность.

В том же месяце и Минздрав Узбекистана сообщил о смерти 18 детей после приема препарата индийской компании Marion Biotech. Таблетки и сироп Doc-1 Max были сняты с продажи в аптеках. После чего компания приостановила производство сиропа от кашля.

В ноябре Индонезия также отозвала лицензию у двух местных фармкомпаний, производивших сиропы от кашля с высоким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля. Такие препараты могли стать причиной смерти более чем 200 детей в стране.