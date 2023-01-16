Дети иностранцев смогут получать гражданство Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии изменили правила получения местного гражданства. Согласно указу короля Сальмана бен Абдель Азиза, дети саудовских женщин, состоящих в браке с мужчинами-иностранцами, теперь могут подавать заявление на получение гражданства по достижении 18 лет.

Указ представляет собой поправку к статье №8 Закона о гражданстве Саудовской Аравии. В настоящее время гражданство королевства автоматически предоставляется детям, рожденным от мужчин – граждан страны.

Дети, рожденные от отцов-иностранцев, также могут подать заявление на оформление гражданства, которое выдается при соблюдении ряда критериев. Например, они должны родиться и жить в одной из стран Персидского залива, знать арабский язык и не иметь судимостей, сообщает russianemirates.family.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили поправки в закон о предоставлении местного гражданства иностранцам, в том числе инвесторам, ценным специалистам и членам их семей. Этот шаг направлен на привлечение выдающихся людей в эмиратское общество.

Таким образом, право на получение гражданства ОАЭ сегодня имеют: инвесторы, врачи, профильные специалисты, ученые, креативные кадры, в том числе художники, а также члены семей всех перечисленных категорий.

Гражданство ОАЭ предлагает широкий спектр преимуществ, в том числе право владеть коммерческими предприятиями и недвижимостью. Инвесторы обязаны владеть недвижимостью в ОАЭ.

Врачи должны специализироваться в одной из уникальных медицинских областей, а также иметь исследования, представляющие научную ценность, не менее 10 лет опыта в своей сфере и членства в профильной авторитетной организации.

Ученые должны иметь не менее 10 лет работы в исследуемой области: в университете, исследовательском центре или в частном секторе, а также быть обладателями престижных научных наград или грантов. Кроме того, для подачи заявки на гражданство им нужно предоставить рекомендательное письмо из научных учреждений ОАЭ.

Изобретатели должны получить один или несколько патентов, одобренных Министерством экономики ОАЭ или любым другим авторитетным международным органом, в дополнение к рекомендательному письму от Министерства экономики.

Работники интеллектуального или творческого труда должны быть пионерами в области культуры и искусства и лауреатами одной или нескольких международных наград. Кроме того, они должны получить рекомендательные письма от курирующих госорганов.