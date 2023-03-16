Мозырский машиностроительный завод наладил серийный выпуск тракторов с резиново-армированными гусеницами. Сейчас производственные мощности предприятия позволяют собирать десять гусеничных тракторов в месяц. В перспективе планируется нарастить объемы до 20 единиц.

«Основной потребитель BELARUS 2103 — Российская Федерация», — сообщает пресс-служба Тракторного завода.

Машина обладает мощностью 212 лошадиных сил, имеет тяговый класс 4 тонны. Главное преимущество резиново-армированных шасси – возможность эксплуатации на дорогах общего пользования, а также работа на переувлажненных почвах.