Денис Мельянцов: «В ближайшие месяцы мы, вероятно, будем свидетелями довольно быстрого процесса перехода к переговорному процессу…»

Политолог, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов считает, что скоро конец войне: «всё более осязаемыми становятся сигналы, свидетельствующие об эволюции отношения к войне у всех сторон конфликта. Всё это может привести и к конкретным шагам уже в этом году».

«Во-первых, и это самое главное, происходит медленный но верный поворот в восприятии конфликта в США, — высказывает свое мнение Мельянцов. — И чиновники, и эксперты, и СМИ всё чаще говорят о том, что война становится слишком дорогой и что Киев сам должен платить за оружие, пишут о коррупции в украинском правительстве, об огромном числе жертв и о том, что цели Украины расходятся с другими интересами Запада (см. программную статью Хааса с Купчаном в Foreign Affairs), и о том, что Киев не готов к контрнаступлению. То есть, общественное мнение готовится к смене курса. Штаты входят в новый избирательный цикл, и для демократов крайне не выгодно входить в него на фоне огромных затрат на войну и с параллельно усиливающейся конфронтацией с Китаем. Поэтому они будут стремиться разобраться с украинским вопросом до конца года, а возможно и ещё раньше.

Во-вторых, в российских СМИ также меняется тональность и всё больше начинает внедряться нарратив возможных условий перемирия и переговоров.

Со всей очевидностью проявилась невозможность для России решить все задачи СВО без тотальной мобилизации и перевода всей экономики на военные рельсы. А это гигантский политический риск. В то же время Горловку с Донецком как обстреливали, так и обстреливают. И с этим нужно что-то делать. При этом частично задачи военной кампании уже решены — сухопутный коридор в Крым создан. Эти приобретения можно зафиксировать. Причём, негласные консультации России с Западом по этим вопросам, скорее всего, уже идут; и о них мы узнаем после того, как будут согласованы хотя бы какие-то приемлемые для обеих сторон контуры будущего компромисса.

В-третьих, похожие дискуссии о возможной «заморозке» конфликта активизировались и в украинских СМИ. Частично это, вероятно, связано с началом подготовки некоторых политических субъектов к выборам (а для них должно быть прекращено действие военного положения). Кроме того, из американских «сливов» и вполне открытой информации с поля боя можно сделать вывод о том, что состояние ВСУ перед анонсированным контрнаступлением оставляет желать лучшего, в то время как Россия серьёзно готовится к обороне и практически захватила Бахмут — этот символ сопротивления, на который Зеленский сделал такую большую ставку. Поэтому контрнаступление ВСУ, если оно таки состоится, будет моментом истины для Украины во всех отношениях. Парадоксально, но чем бы оно ни закончилось, оно усилит риски для Киева: в случае поражения — русские на плечах отступающих ВСУ захватят большие территории и улучшат свои переговорные позиции (при одновременном разочаровании Запада), а в случае успеха — под удар будет поставлен Крым — а это резкая эскалация конфликта с непредсказуемыми последствиями (что опять-таки не выгодно Западу).

Всё это наводит на мысль о том, что в ближайшие месяцы мы, вполне вероятно, будем свидетелями довольно быстрого процесса перехода от острой фазы конфликта к переговорному процессу. Может быть, через обострение, связанное с контрнаступлением, а может быть даже и без него».