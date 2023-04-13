Денис Мельянцов про слитые документы американской разведки

Политолог, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов рассказывает , что на сегодняшний день известно про секретные документы.

В сеть были вброшены десятки страниц секретных документов различных разведслужб США. В их числе Национальное агентство безопасности (National Security Agency), Офис Директора по национальной разведке, разведка Пентагона (т.е. военная разведка). Впервые документы появились на платформе Discord ещё в начале марта, выложил их скорее всего геймер, работавший на военной базе и имевший доступ к секретным материалам. В других соцсетях информация всплыла и распространилась лишь в начале апреля.

Американские специалисты и официальные лица подтверждают аутентичность по крайней мере части документов. Некоторые слайды, скорее всего, были изменены. ФБР начало расследование; утечка признана угрозой для безопасности США. Кроме этого утечка затронула интересы и других стран, в том числе союзников США.

Документы содержат подробные данные о ходе войны в Украине, военных поставках стран Запад в пользу Киева, участии стран НАТО в подготовке ВСУ к контрнаступлению, а также данные о военных планах Кремля, информацию по Китаю, Израилю, Южной Корее, Канаде и другим странам.

В частности, из этих данных ясно, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем об этом публично говорит Киев и его западные союзники. Например, Украина к концу мая израсходует все ракеты для системы ПВО С-300, что приведёт к господству ВКС РФ в воздухе.

Раскрывается информация о решении Киева перебросить элитные подразделения ВСУ в Бахмут вместо сохранения их для решающего контрнаступления.

Слив также выявляет факт того, что американцы плотно шпионят за украинским руководством (украинцы утаивают от американцев свои военные планы) и другими своими союзниками. Из документов также видна высокая степень проникновения американской разведки в силовые и разведывательные структуры РФ.

В одном из документов рассматриваются гипотетические сценарии развития событий в случае смерти Путина, Зеленского, украинского удара по Кремлю и изменений в руководстве ВС РФ.

Документы подтверждают причастность сотрудников СБУ к теракту на военном аэродроме в Мачулищах.

Выводы:

«Хакерское» происхождение слива не подтверждается. Утечка произошла в самих США, российская разведка к ней отношения не имеет. Она, скорее всего, подключилась после первичного вброса с целью использовать инфоповод в собственных целях. То есть, перед нами классический «чёрный лебедь».

Тем не менее, в руках разведки РФ оказались ценные данные, которые могут оказать влияние как на ход боевых действий, так и на международные отношения.

Слив не выгоден ни Украине, ни США, даже если это и тщательно спланированная операция по дезинформации России. Слишком уж много имиджевого и политического негативы от этой истории.