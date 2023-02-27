Денис Мельянцов: «При любом развитии событий мы имеем на юге от Беларуси долговременную зону нестабильности…»

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов прогнозирует, что в ближайшие месяцы случится интенсификация боевых действий в Украине.

Будет ли в это втянута Беларусь?

Вот к каким выводам приходит Мельянцов после года войны в Украине.

В прошлом феврале я предполагал два базовых сценария: либо наступает очень быстрый коллапс Украины, и Россия навязывает ей мирный договор полностью на своих условиях, либо конфликт приобретает затяжной и кровавый характер, — высказывает свои мысли Денис Мельянцов. — Как сейчас становится понятно, Украина была близка к первому варианту (история с Киреевым, в частности, об этом говорит). Но принятые украинским руководством решения, стойкость армии (на первом этапе ВСУ справлялись исключительно своими силами) и допущенные Россией многочисленные ошибки в анализе и планировании привели к развитию ситуации по второму сценарию.

Подключение Запада к войне на стороне Украины трансформировало блицкриг в войну на истощение. Примечательно, что Россия допустила те же самые ошибки, которые совершал Киев на Донбассе в 2014 году: отсутствие реакции украинского руководства там, где конфликт можно было загасить полицейской операцией привело к тому, что нужно было в конце концов задействовать войска и тяжёлое вооружение (тоже с опозданием и известным результатом). Россия в прошлом феврале имела в распоряжении весь арсенал воздействия (в том числе возможность начать выбивать критическую инфраструктуру в первый же день), но вводила его в действие с большим опозданием. Это дало время и возможности Киеву и Западу мобилизовать усилия и дать отпор.

Война приобрела позиционный характер. Обе стороны несут большие потери и обе стороны по разным причинам не могут быстро мобилизовать ресурс для прорывного наступления. Россия из политических соображений не форсирует мобилизацию и перевод экономики на военные рельсы, готовясь к затяжному и изматывающему противоборству с Западом. Она бережёт личный состав и адаптирует экономику к санкциям. Украина ощущает возрастающие трудности с мобилизацией, стремительно теряет бронетехнику и другие вооружения (Запад пока не в состоянии эти потери компенсировать) — это не позволяет перейти в решительное контрнаступление. Поэтому армия РФ использует тактику «перемалывания» ВСУ широким фронтом при одновременном прощупывании узких мест в обороне — в случае прорыва, в этот разрыв будет введён второй эшелон мобилизованных, который пока не задействован.

Несмотря на эти соображения, время «поддавливает» обе стороны для более решительных действий. С одной стороны работает военный, оперативный фактор — России желательно прорвать фронт до поступления основной массы бронетехники, обещанной Западом для Украины; а Украине — продемонстрировать успехи до того, как начнет нарастать значение других факторов — таких как, например, дальнейшее разрушение инфраструктуры (железная дорога пока действует, а это критически важно для логистики войны), усталость от войны на Западе, социальное давление внутри страны и т.д. Таким образом, в ближайшие месяц-полтора мы, скорее всего, увидим интенсификацию боевых действий.

Вообще, есть основание полагать, что этот год будет решающим в войне, после чего она либо закончится каким-то вариантом мира или перемирия (Корея), либо перейдёт в вялотекущий конфликт на годы, если не десятилетия (ирано-иракская война, израильско-палестинский конфликт). В 2024 году должны пройти выборы в США и России. Обе стороны будут стремиться свернуть этот конфликт и заработать на этом политические очки. Понятное дело, что условия, на которых желательно завершение конфликта, у сторон будут разные.

Год войны показал, что экономика России оказалась устойчивее, чем думали на Западе. Самые масштабные в истории санкции оказали на неё минимальное воздействие (по крайней мере пока) (падение ВВП в 2022 г. — всего 2,1%). Более того, Россия смогла заработать на резком росте стоимости энергоносителей. Полностью изолировать Россию на международной арене тоже не получилось. В долгосрочной перспективе РФ может закрепить своё технологическое отставание и пострадать от разрыва связей с Западом, но пока имеющийся ресурс позволяет Москве надеяться победить в войне на истощение.

Запад продемонстрировал своё единство в вопросе поддержки Украины. Но это единство имело разную цену для разных частей Запада. В то время как США стратегический и тактически выигрывают от конфликта (стимулирование ВПК, продажа СПГ, ослабление РФ), Западная Европа (и в первую очередь Германия) — теряет (конец эры дешевой энергии, эмиграция промышленности, риски связанные с беженцами и т.д.). Идея геополитического ЕС, скорее всего, так и останется идеей.

Украины, как мы её знали, больше не существует. Промышленный потенциал разрушен, потеряно около 9 млн населения, страна не может самостоятельно формировать бюджет. Фактически она не может функционировать без внешней финансовой поддержки. ВВП сократился на треть. Безработица в районе 40%. Дефицит платёжного баланса в 2023 г. — 48 млрд долларов (доходная часть бюджета в 2021 составляла 40 млрд долл.). Дефицит госбюджета на 70% покрываются из внешних источников. То есть страна функционирует, пока Запад платит. Даже если предположить, что Украина побеждает в войне, её промышленность западные союзники восстанавливать не станут. Таким образом, при любом развитии событий мы имеем на юге от Беларуси долговременную зону нестабильности. Чем чревато такое соседство, мы уже проходили в своей истории — с своё время оно подорвало могущество Великого княжества Литовского и в конце концов привело его к упадку.

Что касается Беларуси, то я по-прежнему оцениваю вероятность её вступления в войну как довольно низкую. У России есть резоны хотеть более активного подключения Минска к военной кампании, но имеющиеся здесь для России риски перевешивают возможные выгоды. Раньше я об этом подробно писал. Ситуация пока не изменилась. В то же время существует возможность географического разрастания конфликта в случае ухудшения положения Киева на фронте. В первую очередь такое расширение — в интересах Украины, во вторую — её союзников. Но пока, повторюсь, предпосылки для этого окончательно не сложились.