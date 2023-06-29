Денис МЕЛЬЯНЦОВ: «Обнародовано далеко не все, о чем договорились…»

Политолог, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов высказал свое мнение по поводу недавних событий, связанных с группой «Вагнер».

— Из последних выступлений Лукашенко и Путина в целом понятно, что и как происходило в ходе разруливания ситуации с мятежом Пригожина, — говорит Мельянцов в своем авторском телеграм-канале. — Вместе с тем некоторые оговорки (например, о надежде на то, что все стороны будут соблюдать взятые обязательства, и о том, что к истории можно будет вернуться после того, как эмоции улягутся) намекают на то, что обнародовано не всё о чём договорились. Будем наблюдать за кадровыми изменениями и географическими передвижениями, в первую очередь.

Лукашенко получил феноменальное продвижение в российском внутриполитическом поле, да и в международном тоже. Чего стоит хотя бы заявление секретаря СНБО Украины о нём как о возможном переговорщике по Украине. И это на фоне того, что в начале мая его практически уже похоронили.

В контексте мятежа Пригожина интересна реакция США. Они демонстративно заняли отстранённую позицию. Более того, спикер от Белого дома Кирби сообщил о том, что Вашингтон положительно оценивает контакты с РФ в прошедшие выходные и рассчитывают на их продолжение.

И ещё две его цитаты в контексте войны:

«США не видят намерений РФ применить ядерное оружие в Украине»;

«США не видят признаков того, что РФ готова взорвать ЗАЭС».

Отсюда выводы:

— США не хотят бесконтрольной эскалации и дестабилизации страны, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Они предпочитают видеть в главе России адекватных предсказуемых людей и готовы с ними разговаривать и договариваться. По крайней мере, по теме стратегической стабильности;

— Вашингтон не приветствует украинские провокации на ЗАЭС (Зеленский уже довольно прозрачно шантажирует Запад этой темой).