Денис МЕЛЬЯНЦОВ: «Лукашенко прямо сказал, что нужно готовиться к войне»

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов высказался про послание Александра Лукашенко.

«Несмотря на изрядную долю юмора и смеха в зале, это одно из самых судьбоносных и одновременно трагичных выступлений Лукашенко, — считает Денис Мельянцов. – Во-первых, ядерное оружие.

Александр Лукашенко обосновал возврат тактического (а впоследствии, возможно, и стратегического) ядерного оружия попранием Западом гарантий по Будапештскому меморандуму. Если оно состоится, перебазирование ядерного оружия и участие Беларуси в принятии решения по его применению, можно поставить точку на планах отдельных стран НАТО открыть второй фронт в Беларуси. Но это же и повышает ставки для Беларуси в возможном большом конфликте в Европе.

Во-вторых, определено место Беларуси в Русском мире, в его историческом, а не политическом смысле. Великое княжество Литовское и Русское, подавляющее влияние православия, стратегический союз с Россией.

В-третьих, проведена чёткая граница между миром социальной справедливости и ответственности перед будущими поколениями с одной стороны, и либеральным миром неравенства и засильем транснациональных корпораций — с другой. Отсылка к борьбе с неоколониализмом, о котором говорил Путин.

В-четвертых, осознание глобального измерения конфликта вокруг Украины. Пока американцам выгоден этот конфликт на границах России, его невозможно остановить.

В-пятых, несмотря на это, пытаться остановить крайне невыгодный для Беларуси конфликт надо. Отсюда предложение перемирия. Попытка вернуть роль миротворца, ранее перехваченную Турцией, которая пока занята своими проблемами. Но цель здесь не пиаровская, а именно экзистенциальная.

Трагизм в том, что цель трудноосуществима, если вообще возможна. Противоречие между четвертым и пятым пунктом очевидно. Лукашенко прямо сказал, что нужно готовиться к войне. Но его история показывает, что он часто достигал невозможного и уворачивался от таких угроз, которые уничтожили бы других на его месте.

Поэтому вторая сторона его послания — оптимистична.

В целом на данный момент у Беларуси всё хорошо: экономика работает, рынки сбыта есть, продовольствие свое, энергоресурсы есть, внутриполитическая стабильность достигнута. И традиционный посыл: «Там где ты сейчас стоишь, там и поле Куликово».