Денис МЕЛЬЯНЦОВ: «Это сдерживает некоторые особо горячие головы от открытия второго фронта на белорусских границах»

Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов высказался по поводу размещения в Беларуси тактического ядерного оружия.

«Это стороны одной медали или части дилеммы безопасности: размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) делает Беларусь мишенью в случае полномасштабной региональной войны, но его размещение также и сдерживает некоторые особо горячие головы от открытия второго фронта на белорусских границах, — написал Мельянцов в своем телеграм-канале. — Есть еще некоторое дополнение к пониманию контекста ситуации — размещение ядерного оружия в Беларуси всегда шло в связке с перебазированием американского ядерного оружия из Германии в Польшу. Есть вероятность, что в Москве и Минске информация о таком решении Вашингтона появилась несколько раньше, чем в СМИ…»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александр ШПАКОВСКИЙ:

«Мы действовали на упреждение»

Политолог, член высшего политического совета Белорусской партии “Белая Русь” Александр Шпаковский считает, что Беларусь должна иметь право на самостоятельное применение ядерного оружия.

«Ещё 3 апреля лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который является архитектором современного польского государства и духовным отцом правящей клики, заявил, что «Польша открыта для размещения американского ядерного оружия».

Таким образом, мы действовали на упреждение».

Шпаковский говорит, что «необходимо договариваться с Москвой о праве на самостоятельное применение ядерного оружия в целях защиты нашей общей Родины».

«Считаю, что Лукашенко должен иметь это право как один из лидеров Союзного государства, — говорит политолог. — Отдельный аспект это рассуждения различных экстремистов, переобувшихся в пацифистов, о том, что с размещением ядерного оружия Беларусь якобы «становится целью».

Наоборот, удобная цель для западных людоедов это те страны, у которых нет средств сдерживания.

Югославия, Ирак, Ливия, для уничтожения которых применялись печально известные боеприпасы с обедненным ураном, печальный тому пример.

И напротив Северная Корея, которая имеет ядерное оружие, Иран, который готов оперативно создать ядерное оружие, уберегли свою землю от агрессии».

В ТЕМУ

Решение о применении ядерного оружия Беларусь и Россия примут совместно

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Размещение ТЯО в Беларуси – превентивная мера, заявил Лебедев, применять ядерное оружие, скорее всего, не придется.

Решение о применении ядерного оружия будет приниматься Беларусью и Россией совместно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, отвечая на вопрос Sputnik Беларусь.

Напомним, президент России Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что на белорусской территории возводится хранилище для размещения тактического ядерного оружия, оно будет готово к 1 июля 2023 года.

Многие западные страны пришли к выводу, что это нарушает международные обязательства и подрывает стратегическую стабильность в регионе. Однако в Кремле подчеркнули, что реакция Запада никак не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

По мнению военного эксперта Александра Алесина, страна останется безъядерной державой, поскольку юридически Москва не передает это оружие Минску. По его словам, белорусская сторона может отвечать за охрану объекта, при этом российские военнослужащие будут нести ответственность за сохранность боеприпасов и поддержание необходимых условий в хранилище.