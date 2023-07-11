Демон Ируканджи: как выглядит самое опасное существо на Земле

Загадочная морская оса

В конце XIX века на квинслендских пляжах Австралии начали массово погибать люди. Причем больше всего страдали дети. Смерть наступала моментально, а прибывшие врачи только разводили руками: внезапная остановка сердца.

Опытные ныряльщики, которым «посчастливилось» столкнуться с чем-то подобным ранее, рассказывали об ужасной, ни с чем несравнимой боли, которая появлялась внезапно. У человека перехватывало дыхание, а сердце начинало неистово биться. У взрослых после встречи с неведомым боль, тошнота и ряд других симптомов наблюдались на протяжении несколько дней. Что происходит на пляжах и кто терроризирует отдыхающих, было решительно непонятно.

Когда человек заходит в воды тропического океана, то понимает, что там водится ядовитая живность: от морских змей до медуз. Но в этом случае пострадавшие были уверены, что рядом не было никого… Только кристально чистая, прозрачная вода.

Начали распространяться слухи. Старожилы говорили, что в водах Квинсленда завелся невидимый убийца, которому сразу же дали имя «морская оса». Австралийские аборигены племени Ируканджи были уверены — во всех смертях виноват демон, причиняющий людям невыносимую боль. Ученые, конечно же, байкам не верили, но после нескольких исследований просто отступили: ни у одного из местных морских существ не было такого сильного яда.

Абсолютно прозрачный демон

Австралийское лето, январь 1955 года. Пятилетний мальчик играл на мелководье на одном из пляжей Квинсленда. Внезапно он упал, не издав и звука. Родители сразу же подбежали к сыну и ужаснулись — мальчик был мертв. Австралийский врач и биолог Гуго Флекер, узнав о трагедии, приказал спасателям взять сети и выловить из воды всю живность, которая могла бы находиться недалеко от берега.

Среди водорослей, рыб и креветок Флекер внезапно для себя и всего ученого мира нашел виновника этой и всех предыдущих загадочных детских смертей. «Невидимым убийцей» и «демоном Ируканджи» оказалась ранее неизвестная медуза.

Ученый отнес образец к отряду кубомедуз (лат. Cubozoa, или же медуза-коробочка). Основное отличие этих медуз от их сородичей заключается в строении купола: у найденного образца он кубической формы. С каждого угла «кубика» свисает небольшой пучок щупалец.

В лаборатории Флекер поместил медузу в аквариум и понял, что она абсолютно прозрачна. Ученый смог вновь разглядеть ее только под светом ультрафиолетовой лампы. Так что кое в чем местные жители были правы — убийца на самом деле невидимый.

«Вижу, куда плыву»

Ученые насчитывают примерно 30 тысяч видов медуз, но Cubozoa — самые ядовитые и самые необычные. В этой группе около 20 видов. Печально известную морскую осу относят к виду хиронекс (лат. Chironex fleckeri — «рука смерти»).

Кубомедузы — единственные стрекающие, которые охотятся, используя зрение. Их 24 глаза разбиты на четыре группы, расположенные в каждом из четырех углов квадратного купола. Функционально глаза напоминают человеческие — определяют размер встречающихся объектов и их цвет. С помощью них кубомедуза смотрит, словно через объектив «рыбий глаз».

Ученые до сих пор не понимают, как это удивительное животное может получать и обрабатывать информацию, ведь глаза у него есть, а ни мозга, ни крупных нервных узлов нет.

Вопреки всему, зрение у кубомедузы достаточно хорошее, хоть она и не различает белый цвет. Зато прекрасно видит черный, а от красного вообще пытается уплыть как можно дальше. Когда ученые пришли к этому замечательному открытию, они предположили, что красные сети вокруг пляжей помогут уберечь людей от угрозы.

Самый опасный яд в мире

В отличие от обычных медуз, спокойно дрейфующих по океанским просторам, кубомедузы невероятно проворны. Заметив жертву, кубомедуза может резко развернуться и направиться прямо к цели. Она тянет за собой 60 длинных щупалец, которые движутся под ее туловищем, образуя «ядовитую паутину» длиной до четырех с половиной метров. При контакте с жертвой миллионы стрекательных клеток — нематоцитов впиваются в тело рыбы или случайно попавшегося человека.

Кубомедуза морская оса, она же медуза Ируканджи — самое ядовитое существо на планете. По силе яда она может посоревноваться разве что с синекольчатым осьминогом.

Род медуз хиронекс не зря назвали именно так: яд одного такого существа — это своего рода биологический коктейль, небольшое количество которого без проблем убьет до 60 взрослых мужчин: тетрамин парализует нервные окончания, талассин поражает кровеносные сосуды и отключает легкие, а гипнотоксин «вырубает» нервную систему.

Если после ожога человек не умер сразу, он все равно практически обречен. Примерно 0,04 мг на килограмм массы — смертельная доза для взрослого, поэтому даже случайное прикосновение к щупальцам вызывает невыносимую боль.

И все же мы, люди, для медузы не добыча. Обжечь человека она может лишь случайно. На мелководье кубомедуза может появиться по двум причинам: либо ее занесло туда приливом, либо она решила полакомиться рыбкой. После того как добыча попадает в паутину из щупалец, кубомедуза затягивает ее в свой купол, чтобы переварить, и отчаливает от берега.

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах, а кубомедуза морская оса встречается только вдоль побережья Юго-Восточной Азии и Северной Австралии.

Спасение — в колготках

Просторы интернета пестрят фотографиями купающихся в нейлоновых костюмах в качестве защиты от щупалец кубомедуз. «Униформу» делают из обычных женских нейлоновых колготок. Ученые выяснили, что когда щупальца медузы Ируканджи контактируют с нейлоновой тканью, они не воспринимают ее как живую, и нематоциты просто-напросто не срабатывают.

Австралийские спасатели взяли это открытие на вооружение и перед каждым заходом в воду надевают две пары колготок: на ноги, и на верхнюю часть тела, предварительно прорезав в последней отверстие для головы.

Подключились и предприниматели. «Не будут же люди экономить на своем здоровье», — подумали они и начали производство стингер-сьютов, или попросту нейлоновых костюмов, которые надеваются на все тело, включая голову.

Не комар

Остался последний вопрос: почему на телах укушенных не находили никаких следов укуса? У науки есть ответ и на него. В спокойном состоянии щупальца морской осы достигают не более 15 сантиметров в длину. Но стоит хиронексу выйти на охоту, как длина щупалец увеличивается в несколько раз — до 4,5 метра!

Когда человек попадает под щупальца охотящейся медузы, на теле моментально появляются ярко выраженные следы. Если же купающийся натыкается на сытую и спокойную кубомедузу, то на теле остается только крохотное пятно, сравнимое разве что с комариным укусом. Но кубомедуза не комар, и этого маленького ожога ей вполне достаточно, чтобы убить, пишет журнал «Вокруг света».