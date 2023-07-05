Дело о «договорняках»: гособвинитель попросила освободить Владимира Нидергауса из-под стражи в зале суда

В суде Московского района Минска прошло четвертое заседание, где обвиняемый выступил с последним словом.

Непосредственно рассмотрение материалов уголовного дела завершилось днем ранее, во вторник. Среда же была посвящена прениям сторон и, конечно же, выступлению самого обвиняемого.

Напомним, экс-руководитель солигорского «Шахтера» обвиняется по частям 1-2 ст. 253 Уголовного кодекса. Они звучат, как «подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (плюс те же действия, но повторно). Максимальное наказание, которое ими предусматривается, — три года лишения свободы.

Впрочем, государственный обвинитель в своей речи не стала требовать от суда сурового приговора для Нидергауса. Она согласилась с наличием смягчающих обстоятельств, как то: отсутствие судимости, состояние здоровья и чистосердечное раскаяние. Также настояла, что необходимо, учесть сумму, внесенную подсудимым на расчетный счет Минского городского суда, в размере 180 тысяч белорусских рублей. Итоговое же наказание попросила назначить в виде штрафа в размере 5000 базовых величин (эквивалентно 185 тысячам белорусских рублей).

В заключение прокурор предложила освободить Нидергауса из-под стражи в зале суда и снять арест с его имущества, пишет Football.by.

Выйти на свободу бывший спортивный директор «Шахтера» предположительно сможет в ближайший вторник, 11 июля, когда суд огласит приговор.

В последнем слове он подчеркнул, что глубоко сожалеет по поводу содеянного, а также заверил, что в будущем ничем подобным заниматься не намерен. Кроме того, попросил о снисхождении, связанном с состоянием здоровья, которое требует незамедлительного лечения в Германии.